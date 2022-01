Mazzarri non parla, necessari nuovi tamponi a Cagliari: situazione in evoluzione

Necessari nuovi tamponi in Sardegna. L’allenamento del Cagliari resta programmato per questo pomeriggio La prossima sfida dei sardi è fissata per domani, alle 12.30, contro la Fiorentina.

Redazione DDD

Il calcio italiano vive alla giornata, anzi di ora in ora. Se l'Atalanta è partita per Roma e se Venezia giocherà con l'Inter mentre la Salernitana è in attesa di un ultimo tampone per sapere se potrà giocare o meno a Napoli, ci sono invece sviluppi dell'ultima ora in casa Cagliari.

La conferenza del tecnico dei sardi Walter Mazzarri, inizialmente fissata per le 12.15 di oggi, è stata annullata. Questo perchè si sono resi necessari, chiariscono fonti societarie, nuovi test sanitari. Impossibile fare previsioni, ma la situazione è in evoluzione in attesa degli esiti.