Mercato, derby toscano per Tommaso Berti

Il classe 2004 piace a molti in Serie A e B

Il gioiellino del Cesena - Tommaso Berti - ha fatto vedere cose grandiose in campo e per questo ha acceso i riflettori del mercato su di lui. Milan, Sassuolo e Sampdoria si sono interessate al calciatore ma su di lui si sta scatenando un vero e proprio derby toscano; sia Fiorentina che Empoli hanno chiesto informazioni per acquistare le prestazioni sportive del ragazzo.