Trattativa Mateta in stand-by e futuro di Nkunku tutto da decifrare: il Milan riflette su scelte e gerarchie in attacco.

Il mercato del Milan ruota attorno a un nodo sempre più interessante: Mateta e Nkunku . La trattativa con il Crystal Palace per l’attaccante francese è al momento congelata, ma resta sullo sfondo come possibile mossa capace di incidere profondamente sugli equilibri offensivi rossoneri. Un’operazione che, inevitabilmente, porta a interrogarsi sul ruolo e sul futuro di Nkunku .

Le novità in casa Milan e i possibili scenari

Il francese non è un mistero totale, ma nemmeno una certezza assoluta: ha mostrato segnali incoraggianti senza però riuscire a imporsi del tutto, eppure ha ribadito chiaramente di voler restare a Milano. L’eventuale arrivo di Mateta sarebbe un’opportunità di mercato o un rischio in un reparto già sovraffollato? <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>