Milan da impazzire: Lazio domata a San Siro!

Un ottimo Milan stende la squadra di Sarri e rimane in vetta alla classifica a punteggio pieno con tre vittorie su tre. Continua il San Siro stregato per i biancocelesti: un solo successo in 30 anni

di Valentino Cesarini -

Partiamo da un dato. Se Maignan, non viene mai chiamato in causa nei novanta minuti (fatta eccezione per una conclusione di Immobile nel finale) contro il miglior attacco del campionato (insieme all’Inter), vuol dire che la prestazione del Milan contro la Lazio è stata da otto in pagella.

Ovviamente c'è da lavorare e migliorare, ma questo Milan, giovane e “sbarazzino” può fare bene (ma guai a nominare la parola scudetto, eh). Il 2 a 0 contro la Lazio, risultato che non si verificava dal 2016-2017 e che arriva per l’ottava volta nei 96 precedenti di Serie A, ha mostrato che Pioli sta facendo un ottimo lavoro.

Primo tempo quasi perfetto per i rossoneri, che trovano il gol con Leao e pochi istanti prima del riposo sprecano con Kessié il rigore del 2-0 (traversa). Ripresa che continua sulla falsa riga della prima frazione, con un Milan padrone del campo, contro una Lazio praticamente ingarbugliata dalle trame di Pioli. Ibra torna in campo dopo mesi di assenza, e ci mette pochissimo per timbrare il cartellino, servito ottimamente da Rebic, per la prima volta in A autore di due assist in un match.

(Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

L’unica nota stonata è l’infortunio per Bakayoko, che rischia il rosso per un intervento al limite su Acerbi e poi è costretto ad alzare bandiera bianca per un problema fisico. Nel finale sale un po' il nervosismo con Sarri che ne fa le spese e viene espulso dal direttore di gara.

Ora testa alla Champions, che torna dopo ben sette anni di assenza. L’esordio sarà da brividi: a Liverpool contro la super potenza di Kloop che oggi ha espugnato per 3 a 0 il campo del Leeds. Dopo mercoledì, si tornerà in Italia con un altro big match. Il Milan farà visita alla Juventus. Guai a dare la squadra di Allegri per morta. Servirà la massima concentrazione per cercare di migliorare il lavoro di Pioli.