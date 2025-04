Milan-Inter, una prima con pochi applausi: il derby di Milano ha deluso

Milan-Inter, quanta delusione nel derby alla Scala del calcio

Affrontano la gara con un altro ritmo, una fame diversa e una solidità tattica che manda in corto circuito i loro avversari. E con un Leão in più. Che quando è nel prime - linguaggio social - non ce n’è per nessuno. In difesa degli allenatori però va ammesso che non sempre lo sia stato quest’anno. Da portoghese a portoghese, i meriti sono anche di Sergio per aver capito che per bloccare l’Inter non devi concedergli spazio. Lo ha fatto disegnando un 4-4-2 sul blocco medio che all'occorrenza diventava 5-4-1 per barricarsi e occupare meglio il campo. Risultato? Retropassaggi. Per ricominciare la manovra addirittura da Josep Martinez e cercare di aprire le maglie rossonere.