Milan, resa senza condizioni: uno Spezia arrembante surclassa i rossoneri

Squadra di Pioli mai in partita: era dal 25 agosto 2019 che i rossoneri non facevano nessun tiro in porta

di Valentino Cesarini -

Partiamo con i complimenti allo Spezia e al suo tecnico Vincenzo Italiano, che è arrivato in Serie A dopo una lunga gavetta piena di successi dalla D alla B. Inutile trovare scuse o attenuanti per il ko del Milan. Lo Spezia ha meritato ampiamente la vittoria per 2-0 e ha lanciato l’allarme in casa rossonera. Un Milan brutto, irriconoscibile, in vista di un poker di partite fondamentali per il proseguo del campionato. Stella Rossa, derby, ritorno contro i serbi a San Siro e trasferta all’Olimpico contro la Roma.

Le prossime due gare del Milan in campionato faranno capire se la caduta di La Spezia è stata un caso solitario oppure no. Attenzione però a non cadere in provocazioni di quotidiani e social, perché ricordiamoci che l’obiettivo del Milan è quello di cercare di arrivare fra le prime quattro e non vincere lo scudetto. Inter e Juve sono superiori, soprattutto la squadra di Antonio Conte è quella che ha tutto da perdere, dopo aver speso milioni per cercare di accontentare il suo allenatore, ma che in Europa e in Italia non arriva mai al traguardo da vincitore.

Il Milan è una delle squadre più giovani del campionato, e perdere a La Spezia (meritatamente) ci sta, soprattutto contro una squadra che ha messo già in difficoltà altre squadre più quotate. Il Milan non chiudeva una gara senza mai tirare in porta dalla prima gara della scorsa stagione, quando perse uno a zero ad Udine, ma soprattutto era da aprile 2018 che non perdeva contro una neopromossa: all’epoca fu il Benevento che espugnò San Siro per 1 a 0. Era il dicembre 2019 quando i rossoneri persero 5-0 a Bergamo e fu l’ultima gara in trasferta dove non trovarono la via della rete.

Il ko di La Spezia ci sta per quello che si è visto in campo. Un Milan brutto, il più brutto della stagione e forse uno dei peggiori della gestione Pioli, che crolla sotto la grinta, la corsa e i colpi di una squadra organizzata molto bene.

È chiaro che le voci che si leggono sui quotidiani e sui maggiori siti internet riguardo il Milan, potrebbero destabilizzare l’ambiente. Ora dovranno essere la società e il mister a cercare di tranquillizzare l’ambiente e non farlo cadere nelle provocazioni. Perdere il derby e non vincere a Roma, sarebbe brutto per la classifica finale, è vero, ma è anche vero che ripetiamo che i rossoneri devono cercare di arrivare quarti. Dando per scontato che Juventus e Inter chiuderanno sopra ai rossoneri, il Milan si giocherà due posti per la Champions, con le due romane, l’Atalanta e il Napoli. Sarà una lotta serrata fino alla fine…