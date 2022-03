Mimmo Caso: “Inter, Dybala da prendere subito – Milan, Maldini ha fatto un capolavoro”

Inter e Napoli ancora assolutamente in corsa...

Redazione DDD

Riguardo all’attualità calcistica nostrana, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Domenico Caso, ex calciatore – tra le varie – di Inter, Fiorentina e Napoli. Come commenti il momento di flessione dell’Inter? “A mio avviso, i nerazzurri hanno sofferto il contraccolpo psicologico legato all’eliminazione in Champions contro il Liverpool. Non vedo altre spiegazioni”.

Dybala ha rotto con la Juve: potrebbe fare al caso dei nerazzurri? “Come fa a non fare al caso di un top club come l’Inter uno così? Ha colpi da campione, sa fare cose che, agli altri, non riescono”. Per quali ragioni allora la Juve non lo ha rinnovato? “Sono scelte che, per comprenderle, bisognerebbe essere dentro. Io dico solo che, negli ultimi anni, non sempre la Juve le ha azzeccate tutte. Si pensi ai vari Ramsey e Rabiot a parametro zero…”.

I nerazzurri sono ancora in corsa per lo scudetto? “Assolutamente sì, senza ombra di dubbio”. Il Milan è primo con ampio distacco… “Perché il Milan ha lavorato bene e merita di essere lì dov’è. Maldini ha fatto un capolavoro: guardate che calciatori sono Theo Hernandez e Leao!”. Anche il Napoli è tra le favorite? “Assolutamente sì. Oshimen è una macchina da guerra!”. Un calciatore che, vedrebbe bene, nelle prime tre? “Mi chiedo come mai un talento naturale come Berardi non sia mai stato notato da nessun top club di Serie A…”.