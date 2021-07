Minacce e contestazione: Italiano lascia Spezia, duro striscione dei tifosi

Spezia, tifosi contro Italiano: "Qui solo uomini veri"

Già nei giorni scorsi si era verificata una rottura completa tra Vincenzo Italiano e la tifoseria dello Spezia. Sfociata in minacce che sono arrivare in questi giorni, non solo via social, anche alla moglie e al figlio tredicenne dell’allenatore. Cose pessime, che non accadono dunque solo a Rafa Benitez se passa all'Everton dopo tanti anni di Liverpool.