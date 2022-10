Monza battuto, ma Palladino: “Bravi i ragazzi, abbiamo dato il cuore, cose che capitano”

Toscani in grande spolvero. Ma il Monza del secondo tempo meritava qualcosa in più. Si ferma la striscia positiva dei brianzoli.

Redazione DDD

di Serena Calandra

L'Empoli ha chiuso in vantaggio il primo tempo. Il Monza è rimasto bene in partita, con il suo centrocampo ben imperniato su Sensi e Rovella. Occasione per Carlos Augusto a inizio ripresa. E molte altre, su entrambi i fronti, nel corso del secondo tempo. Ma la parata di Vicario sul tiro di D'Alessandro sigilla l'1-0 finale a favore dei toscani. Espulso Rovella in un concitato e nervoso finale di gara.

Le parole di Giulio Donati, fronte Monza: "Ci è mancato il gol, ma come ci siamo detti in spogliatoio dobbiamo ripartire dalla voglia e dalla grinta che abbiamo messo in campo, dove l'impegno non è mai venuto meno. In settimana lavoreremo per andare avanti. Nessuno di noi si è risparmiato, il gruppo si sta unendo sempre più, anche oggi la fame non è mancata, a volte fa parte del gioco non riuscire a segnare. Noi cerchiamo ad ogni partita di fare più punti possibili senza pensare a obiettivi. Abbiamo tantissimi giovani, molto promettenti, sono molto contento di fare parte di questo gruppo che è un bel gruppo".

Empoli, prima vittoria in casa

Le dichiarazioni a fine gara di Raffaele Palladino ai microfoni di Dazn: "Sapevamo che era una partita difficile da affrontare, sapevamo che l'Empoli ha le sue qualità, purtroppo il gol è capitato su una nostra leggerezza e sono cose che possono capitare. Siamo stati propositivi sia nel primo che nel secondo tempo e non ci siamo mai disuniti".

Ancora Palladino, con le sue dichiarazioni discusse e valutate sul web: "Questa è la classica partita in cui puoi giocare per un giorno intero e la palla non entra. Abbiamo creato molto e ho fatto i complimenti ai ragazzi. L'Empoli è ripartito in un paio d'occasioni in cui siamo stati molli, ma a parte questo i ragazzi hanno dato tutto, a fine gara erano dispiaciuti, a me piace vedere questo spirito. Abbiamo tirato molto e abbiamo fatto il 70 per cento di possesso palla".