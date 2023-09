Monza, i brianzoli lanciano il loro nuovo canale Whatsapp

Tutti i tifosi, biancorossi e non, potranno ricevere news, aggiornamenti e contenuti esclusivi. Il tutto in forma discreta e completamente anonima, separatamente dalle chat che ciascun tifoso utilizza normalmente.

Il Monza vuole diventare sempre più grande. L'avvicinamento ai tifosi è uno degli obiettivi principali della nuova società brianzola. Il rapporto con i sostenitori è ai massimi livelli e, dopo le varie iniziative per prendere il cluster dei giovanissimi, si sta cercando di solidificare il business to consumer (b2c).

La nuova opportunità è stata colta al volo, tanto che è stato lanciato il nuovo canale targato Monza su Whatsapp. Lo strumento è stato creato dall'app di messaggistica per far sì che gli utenti possano seguire più da vicino - in maniera semplificata - tutti i contenuti di loro interesse.