Monza, Palladino: “Colombo è pronto ma devo decidere, D’Ambrosio e Akpa vediamo più avanti…”

Il Lecce secondo in classifica fa visita ad un Monza che fino ad oggi ha vinto solo in casa. La presentazione della sfida, in chiave biancorossa, l'ha fatta oggi Raffaele Palladino.

Il Monza non ha una grande tradizione con il Lecce. Nello scorso campionato, il rigore sbagliato da Gytkjaer e quello segnato da Lorenzo Colombo, oggi proprio al Monza, ha tolto ai brianzoli le speranze europee e ha regalato ai salentini la salvezza.

Altro giro, altra sfida

Oggi in conferenza, il tecnico dei monzesi Palladino si è proiettato sulla sfida di domani alle 15.00, nella speranza di centrare gli stessi 3 punti conquistati contro l'Empoli, in mezzo alle sconfitte di Milano e Bergamo.

Le parole di Raffaele Palladino, in un periodo particolare visto che poco più di un anno fa era ancora l'allenatore della Primavera monzese, poco prima di prendere il posto di Giovanni Stroppa sulla panchina di Prima squadra: "Un anno di Monza è un orgoglio per me, aver difeso questi colori e aver raggiunto questi grandi risultati. Adesso c'è da pensare al presente che è ben più importante. Proverò sempre a far del mio meglio, il calcio ha una memoria corta e conta il presente".

A fine maggio con la maglia del Lecce e lo scorso 8 agosto con quella del Milan, Lorenzo Colombo ha segnato due rigori contro il Monza. Adesso il giovane bomber di Vimercate è proprio del Monza: "Non ho ancora deciso chi giocherà, al di là di chi parte dall'inizio a me interessa la mentalità. Chi scende in campo deve avere fame e voglia, in quella posizione possono giocare in tanti e da tutti mi aspetto il massimo. Colombo comunque è pronto. Il Lecce? Sono partiti alla grande e stanno molto bene, è una squadra complicata da affrontare e credo siano migliorati molto dallo scorso anno, sono molto temibili. D'Ambrosio? Ancora non ha recuperato, contiamo di averlo per la prossima partita".

Al tecnico dei brianzoli sono stati chiesti aggiornamenti anche sulle condizioni di Akpa Akpro: "Akpa purtroppo non ha fatto il ritiro, ha avuto qualche problema fisico alla Lazio e abbiamo fatto un percorso di ripresa. Lui è un ragazzo d'oro, ha tutto, sono contento del percorso che sta facendo".

Su D'Aversa: "E' un bravissimo allenatore, ho avuto anche modo di conoscerlo. Sta facendo bene e ci auguriamo che domani faccia meno bene. Quest'anno credo che il campionato sia di un livello ancora superiore dello scorso, il livello tecnico si è alzato. Noi cercheremo di giocarcela con tutti. Non voglio fare paragoni con lo scorso anno, parliamo della stagione corrente. I ragazzi che sono andati via non ci sono più e dobbiamo farcene una ragione. Ma sono sicuro che siamo sulla squadra giusta. Io sono tranquillo e sereno, quando un allenatore è sotto pressione ha la possibilità di crescere, è troppo bello vincere sempre".

Chiusura in tema di mercato, con una digressone su Papu Gomez: "Il mercato è chiuso ma a questo ci pensa il dottor Galliani, io sono concentrato su domani".

