Monza, Palladino: “Non ci saranno rivoluzioni – Ibra? Sempre ben accetti i campioni…”

Le parole del tecnico alla vigilia del match con l'Atalanta. Diverse le considerazioni di Palladino per l'ultima sfida della stagione. Raffaele Palladino ha voluto aprire con un ringraziamento particolare: “Ci tengo ad aprire la conferenza, volevo ringraziare la società per il rinnovo del contratto. Tra di noi c'è sempre stata grande stima e fiducia, non potevo non restare un'altra stagione qui a Monza. Abbiamo creato una grande famiglia, ringrazio tutti. Ovviamente bisogna chiudere bene questa stagione, la prossima sarà programmata a partire da lunedì. Sappiamo che siamo una società ambiziosa e questo ti stimola a lavorare di più e meglio ancora. Non mi aspetto una rivoluzione, abbiamo già un'ossatura importante e si ripartirà da qui. Il momento più bello dell'anno? Come ho sempre detto si cresce nei momenti difficili, ce ne sono stati pochi ma ci hanno fatto crescere tanto. Di momenti belli ce ne sono stati innumerevoli, sia individuali che di squadra. Abbiamo tracciato la strada per il prossimo anno.