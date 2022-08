Monza, parcheggio quanto mi costi: tifosi brianzoli pro e contro

La gioia per la Serie A e le tasche dei sostenitori: il club calcistico non è direttamente coinvolto.

Secondo alcuni, dunque, prezzi troppo alti e secondo altri tifosi in linea con le tariffe di mercato. Il costo, deciso in ogni caso non dal club calcistico ma dalla giunta comunale di Monza, varia in base alla posizione del veicolo ed alla lontananza dallo stadio. Lo scorso anno i posti più appetibili avevano un prezzo di 5 euro mentre allontanandosi un po' si paga 3 euro, stesso prezzo contemplato per i tifosi ospiti. In questa stagione - invece - il costo arriva anche fino a 10 euro.