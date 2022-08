Monza, Stroppa: “Col Torino sarà una partita fisica – Juric? Lo stimo molto”

Il tecnico dei brianzoli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Monza-Torino, gara valida per la prima giornata di Serie A

L’allenatore del Monza, Giovanni Stroppa, ha parlato in conferenza stampa per presentare il match di domani contro il Torino all’U-Power Stadium, valevole per la prima giornata di Serie A. “Serenità non c’è (ride)… A parte le battute, è bellissimo pensare a dove eravamo un anno fa ed ora essere qui. E’ stato un bel percorso. Adesso cercheremo di mettere le nostre armi con la miglior formazione possibile per fare bene domani”.

Stroppa prosegue analizzando l’avversario di domani, il Torino di Ivan Juric: “Una partita difficile come ho detto una settimana fa, al di là degli acquisti che hanno fatto. Juric è un allenatore che stimo molto, fa lavorare bene le sua squadra. Sarà una partita fisica, piena di duelli. Cercheremo di mettere le nostre qualità”. Il tecnico biancorosso svela gli ingredienti che saranno imprescindibili per la prossima stagione, la prima in Serie A del Monza in 110 anni di storia: “L’atteggiamento non dovrà cambiare, contando le avversità fisiche e tecniche che un campionato di Serie A comporta. Cercheremo di portare in campo le nostre caratteristiche al meglio. Se gli avversari ci metteranno in difficoltà lavoreremo di conseguenza. Siamo ancora in costruzione ma stiamo facendo una squadra competitiva. Mi piace quello che stiamo facendo anche se siamo leggermente in ritardo. Chiaro che un allenatore vorrebbe una squadra già al completo all’inizio della stagione, ma stiamo cercando di costruire una squadra il più possibile competitiva. L’impronta della società è evidente. In questo momento siamo concentrati sul nostro percorso, ancora non ci rendiamo conto di ciò che abbiamo fatto pochi mesi fa”.

Un focus sul mercato con la suggestione Icardi e gli ultimi due arrivi in casa brianzola, Pablo Marí e Petagna: “Icardi? Sui giocatori che dovranno arrivare non metto bocca. Contento di questi due rinforzi. Pablo ha fatto due allenamenti, Andrea solo uno. Porteranno esperienza e fisicità. Cercheremo di inserirli rapidamente. Vediamo cosa succederà più avanti sul mercato, ma in questo momento sono molto più soddisfatto rispetto a qualche settimana fa”.

Sull’obiettivo del Monza in questa stagione: “Abbiamo l’ambizione si salvarci. Con questo non voglio andare contro le ambizioni della società. Ma non posso andare oltre all’obiettivo salvezza. Il mio pensiero è di mettere in salvo la squadra il più presto possibile”. Alla domanda su chi sarà il titolare in porta, Stroppa risponde così: “Vediamo domani, lascio a voi il dubbio. Ho tre portieri di ottimo livello, compreso il giovane Sorrentino. Sia Di Gregorio che Cragno sono dei fuoriclasse”. Su Sensi il tecnico biancorosso ha dato un suo giudizio: “Sensi è molto motivato. Step by step è migliorato tanto ma non è ancora al top. Per me fa un altro sport comunque, ha giocate e tempi di gioco superiori. Spero che non abbia più intoppi fisici”.