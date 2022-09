Monza, Stroppa rilancia: “La squadra è in netta ripresa, Rovella ci sta dando molto”

Monza ancora a quota zero in campionato, ma fiducia attorno alla figura di Giovanni Stroppa. Il tecnico dei brianzoli è intervenuto oggi in conferenza stampa, alla vigilia della trasferta di Lecce, partendo dall'esame delle ultime gare prima di quella in terra salentina: "Sono molto soddisfatto delle ultime prestazioni, bisogna mantenere certi ritmi, la società sa che ci sono state difficoltà, ma è altrettanto consapevole che ci vuole tempo. Con l’Atalanta siamo stati un po’ troppo leggeri in fase realizzativa, ma abbiamo lavorato molto bene soprattutto nel primo tempo

Mister Stroppa ha detto la sua anche sui singoli della sua squadra e sulle voci che da sempre accompagnano i percorsi e i destini degli allenatori: "Rovella ha dato molto a questa squadra, peccato non sia arrivato prima… Sensi ha dovuto fare una preparazione personalizzata, Pessina è stato semplicemente sfortunato. Per quanto riguarda Caprari, al di là della sua situazione personale, qualche gol in più sarebbe servito, si muove benissimo in campo, ma come per Sensi e Pessina arrivava da una preparazione diversa e la sua brillantezza non è al 100 per cento. Ferrarini è fuori condizione, Izzo sta meglio, lunedì non ho avuto il coraggio di schierarlo, arriverà presto il suo momento. Voci di esonero? Mi dispiace che io sia stato messo in discussione dopo una sola partita, so benissimo cosa sto dando per questa squadra e vado avanti, per qualcuno sono già a casa. Per Mihajlovic mi dispiace ma fa parte del gioco".