Monza, Palladino: “Del rinnovo non parlo, c’è grande alchimia coi dirigenti”

Raffaele Palladino, tecnico del Monza, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con lo Spezia. Diverse le considerazioni del mister: “Il nostro obiettivo è quello di fare una grande prestazione, come dico sempre. E' molto stimolante vincere perché saremmo quasi salvi che per noi è come conquistare uno scudetto. Dovremo essere pronti ad una partita complicata, quella contro lo Spezia è una partita difficile. Noi però siamo carichi dopo una bella settimana, vogliamo provare a vincere. Per me la salvezza vale uno scudetto, l'ottavo posto sarebbe una Champions League. Non so dove possiamo arrivare. Possiamo giocarcela con tutte. Sono partite molto complicate ma di certo vogliamo cavalcare questo entusiasmo. Abbiamo una proprietà ambiziosa e percepisco durante la settimana che non si vuole mollare di mezzo centimetro. C'è tanta voglia di fare questo finale di stagione alla grande. Vogliamo arrivare nella parte sinistra della classifica, ma dobbiamo essere strafelice della posizione in cui siamo. Il rinnovo? Io voglio parlarne a fine campionato, non continuate a chiedermelo. I soldi non contano. Guardo al progetto, ne parliamo a fine campionato. Massima serenità e massima tranquillità. Sono riconoscente a questa società. Sono riconoscente e lo sarò, ma ora pensiamo allo Spezia”.