Monza, Palladino: “Inter temibile, noi dobbiamo essere sfrontati”

Palladino: "Hanno speso tanto in questo periodo ma possono contare su una rosa molto ampia. Vincere in Champions League ti da tanti stimoli e saranno belli carichi. Noi ci ritroviamo spesso a rimontare le partite, è nel nostro DNA. Siamo consapevoli di affrontare una grande squadra in uno stadio importante. E mi piacerebbe che proprio al Meazza riuscissimo a consolidare la salvezza. Pensando alla gara d'andata nel primo tempo eravamo bassi e non ci avevano fatto giocare. Nella prossima sfida invece dobbiamo essere bravi a trovare il giusto equilibrio, ce la possiamo giocare con tutti. Sento che i ragazzi vogliono fare bene. Alessio Cragno è un grande professionista e ha accettato il ruolo di secondo portiere con grande umiltà nonostante non gli sia mai capitato in carriera". Risposta questa all'agente del portiere che lo aveva definito "In galera a Monza e senza neanche aver rubato un cioccolatino".

Gli altri temi a partire da Stefano Sensi: "Stefano dopo l'infortunio al perone è rimasto fuori una sola volta, dopo di che ha sempre giocato ed è fondamentale per noi, con una giocata riesce a fare la differenza. A me sembra che la squadra giochi sempre meglio, è ovvio che quando non ottieni i risultati hai sbagliato qualcosa. Ho detto alla squadra che dobbiamo curare ogni minimo particolare ma non sono preoccupato perché le prestazioni sono in netta crescita. Valoti è un ragazzo serissimo e a Udine mi è piaciuto, la soluzione di Udine mi è piaciuta, in certe partite lo possiamo fare e credo che la squadra possa sostenere il falso nueve".

Quindi su Galliani e i tifosi: "Con Galliani parlo ogni giorno, lo ringrazio per tutti gli insegnamenti, mi piacerebbe regalargli qualche punto a San Siro che è la sua ex casa. Ogni settimana mi informo sempre sul numero degli spettatori, è fondamentale per la crescita della squadra. Lunedì sarà il mio compleanno ma non mi aspetto nessun regalo, spero facciano una grande prestazione, ogni giorno danno davvero tutto".