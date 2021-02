Muriel beffa il Cagliari, Di Francesco: “Meritavamo qualcosa in più. Con il Torino sarà uno spareggio”

Brutta sconfitta per il Cagliari nei minuti finali. Di Francesco parla della partita e cerca di raccogliere ciò che di buono ha fatto la squadra

Nicolò Pompei

Niente da fare per il Cagliari di Di Francesco, arriva l'ennesima sconfitta, in casa contro l'Atalanta. I rossoblu hanno dimostrato di non meritare l'attuale posizione in classifica, hanno combattuto per 90 minuti tenendo testa ai bergamaschi che sembravano un po' stanchi, reduci dalla semifinale vinta contro il Napoli qualche giorno prima ma comunque in grado di trovare il gol vittoria nei minuti finali con il solito Luis Muriel. Tante proteste al termine della partita a causa di un possibile rigore non concesso al Cagliari che ha fatto letteralmente infuriare Di Francesco. Nel post partita ai microfoni di Sky Sport, il mister ha espresso così tutto il suo rammarico: "Peccato che questo momento di difficoltà è così lungo e caratterizzato da prestazioni ottime come quella di oggi dal mio punto di vista. C'è rammarico perché non portiamo a casa niente contro una squadra che non ha tirato in porta per 70 minuti, credo che oggi la squadra abbia fatto una delle migliori gare dal punto di vista dell'applicazione della gara e quindi meritavamo qualcosa di più, soprattutto dal punto di vista psicologico".

Ennesimo gol preso nei minuti finali per il Cagliari, non una coincidenza che Di Francesco spiega così: "Non credo sia un fatto psicologico perché siamo stati attenti per tutta la partita, abbiamo fatto errori ingenui di posizionamento che abbiamo pagato nel finale e dobbiamo gestire meglio questi momenti di difficoltà in mezzo al campo. Dispiace per i tifosi perché non siamo riusciti a regalargli una gioia nonostante il loro sostegno, l'unica cosa positiva che rimane è l'atteggiamento che ci deve accompagnare da qui alla fine a partite dalla partita di venerdì contro il Torino che sarà una sorta di spareggio".

C'è anche tanta sfortuna per il Cagliari che però non può usare come scusa e di Francesco ne è assolutamente consapevole: "Abbiamo fatto pochi gol rispetto a prima ed è una grandissima verità, ammettiamo anche che siamo stati sfortunati ma non ci dobbiamo attaccare troppo a questo perché se siamo sempre sfortunati dobbiamo andare a cercare ciò che c'è da migliorare e avere il coraggio di attaccare con più uomini quando abbiamo la possibilità di farlo." La situazione attuale del Cagliari assomiglia un po' al primo Sassuolo di Di Francesco che alla fine del campionato si salvò, ma il mister non vede similitudini: "Non credo che le situazioni siano simili, in questo momento mi deve aiutare l'esperienza, guardare nel passato e cercare di ripulirci velocemente da questa negatività e sconforto ripartendo da ciò che di buono abbiamo fatto". Ha concluso commentando l'episodio del rigore mancato: "Siamo sfortunati perché spesso vengono dati rigori con frettolositá ma riguardando adesso la situazione, devo dire che non era rigore".