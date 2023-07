Napoli, un francobollo per celebrare il terzo scudetto

Continua la festa scudetto e le celebrazioni ad essa dedicate. L’assist arriva da…Poste Italiane. Un nuovo francobollo per lo storico traguardo

È stato emesso proprio oggi. Un nuovo francobollo per celebrare lo scudetto del Napoli di Spalletti.

Dopo le vittorie nelle stagioni 86/87 e 89/90 e, dopo la vittoria della coppa Italia del 2020, ecco che arriva un altro francobollo dedicato agli azzurri. Una vignetta, del bozzettista Gaetano Leluzzo, che illustra una tipica via della città, adornata di festoni e bandiere. Ben in vista i colori partenopei ed il numero 3, al centro del tricolore. Valido per la posta ordinaria, ha avuto una tiratura di ben un milione e mezzo di esemplari.