“Neroverdi sotto le stelle”: giovedì 29 la presentazione del Sassuolo

L’evento si terrà in Piazzale della Rosa

Il Sassuolo Calcio è lieto di annunciare che Giovedì 29 Luglio alle ore 21,15 in Piazzale Della Rosa a Sassuolo (la piazza antistante il Palazzo Ducale) si terrà la presentazione ufficiale della stagione 2021/2022 con la presenza delle Prime Squadre Maschile e Femminile e i rispettivi Staff Tecnici.