Non solo cucina, derby Parma-Bologna: lo chef Bruno Barbieri ci aveva preso in pieno…

Non ci capisce solo ai fornelli...Bruno Barbieri, alla vigilia del derby fra Parma e Bologna, aveva previsto esattamente come sarebbe andata la partita...

Il Bologna ha vinto 3-o il derby di Parma, ma per tanti minuti il risultato è rimasto sul 2-0, proprio come aveva vaticinato alla vigilia Mister Masterchef, ovvero Bruno Barbieri: "Dico 2-0 per il Bologna. Dobbiamo vincere altrimenti è dura. Aspetta: incrocio le dita, non voglio gufare" aveva detto lo chef alla vigilia a Parmatoday.it. Non aveva affatto gufato, ma ci aveva visto assolutamente giusto...