Nuova academy, “Siate umili”: così parlò El Shaarawy ai giovani di Savona

El Shaarawy tra Mourinho e le sue attività per i giovani savonesi

Un rapporto sempre vivo, quello tra Savona e Stephan El Shaarawy, e che sarà rafforzato dell’academy, nata da una collaborazione tra il giocatore italo-egiziano e la società del Legino. Diversi sono stati gli interventi durante la conferenza stampa di presentazione, con El Shaarawy che successivamente alle parole del presidente Carella ha dichiarato: “Sono sempre un po’ emozionato quando torno qui a Legino, sento questa società come la mia casa e non posso fare altro se non ringraziare chi mi ha cresciuto a livello umano e calcistico".

In seguito il numero 92 della Roma ha parlato del progetto nato in collaborazione con la squadra che lo ha lanciato, un potenziamento del settore giovanile che porterà il suo nome il quale è stato definito come un’iniziativa che lo rende molto orgoglioso e felice, questo anche perché verrà seguita da persone competenti e, stando alle sue parole, umanamente ineccepibili, come ha confermato la redazione savonese di Ivg.it. El Shaarawy ha anche dispensato consigli ai ragazzi che tenteranno di eguagliarlo: “Credo che la cosa più importante sia avere sempre fame, porsi degli obiettivi tentando di perseguirli con umiltà. Questo ovviamente va fatto senza esaltarsi nei momenti positivi e senza fare drammi quando si presentano delle fasi negative, è necessario trovare un giusto equilibrio non perdendo mai di vista la propria voglia di arrivare".