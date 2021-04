Nuovo Tardini sì, ma a Parma temono il ritorno del derby con la Reggiana…

E se il Parma retrocede in B? E se la Reggiana sale di categoria? Attorno alle bozze del nuovo Tardini, i tifosi emiliani fanno gli scongiuri...

Aspettando il Milan, domani, il Parma presenta il nuovo stadio Tardini e la curiosità più intrigante arriva dall’architetto Alessandro Zoppini, che cura il progetto. “Avrà una copertura riflettente, si vedrà qualcosa da fuori, per fare iniziare l'esperienza già all’esterno dell’impianto. La curva Matteo Bagnaresi avrà una copertura parzialmente riflettente, creando l'illusione di un maggiore numero di tifosi, in maniera da intimorire gli avversari. E anche dal punto di vista acustico, trasferirà i rumori della tifoseria crociata nella parte opposta dello stadio, dove invece il rivestimento sarà assorbente, limitando il tifo ospite”.

La tecnologia è quasi magica, insomma, in grado di amplificare o di contenere i cori. Costerà 50-60 milioni, secondo fonti comunali, per altri 70-80 e saranno interamente coperti dalla famiglia Krause e da alcuni sponsor. Entro un mese la presentazione in consiglio comunale, fra un anno è previsto il via ai lavori. L’obiettivo è vivere lo stadio quotidianamente, è il motto di tutti gli impianti, a partire dal primo privato, il Giglio della vicina Reggio, costruito nel 1995 e diventato poi Mapei Città del Tricolore, acquistato dalla proprietà del Sassuolo. I tifosi del Parma sperano nella salvezza, non vorrebbero rivivere il derby con la Reggiana, che peraltro al momento neanche sarebbe certa di disputare i playout.