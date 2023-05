Nzola-2026 con lo Spezia, tutti insieme nella foto: “E tutti uniti per lottare per la salvezza”

Si è ripreso dall'infortunio, si è allenato per una settimana di fila e ha dato una mano ai suoi compagni per battere il Milan al "Picco". Un momento magico per Mbala Nzola e il suo Spezia, rimasti in linea di galleggiamento a fianco del Verona per agguantare la salvezza nelle ultime giornate di campionato.