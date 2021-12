O settore ospiti o nulla: limitazioni ai tifosi del Verona per il derby di Venezia

Derby Venezia-Verona, stadio vietato agli scaligeri: ingressi solo nel settore ospiti

I tifosi del Verona non hanno potuto fare ingresso oggi allo stadio Penzo se non in possesso del tagliando destinato al settore ospiti. La comunicazione è arrivata dalla società lagunare, la quale ha stabilito di annullare tutti i tagliandi diversi dal settore ospiti per i residenti nella provincia di Verona. A chi avesse acquistato un biglietto per distinti o tribuna, dichiarando la residenza nel territorio veronese, la piattaforma Ticketone provvederà a emettere il rimborso, come conferma Il Gazzettino.