Pane, amore e Milan: l’ex calciatrice prodigio sbarca su YouTube per parlare dei rossoneri

Tornerà a giocare? Nel frattempo Chiara è concentratissima sulla squadra di Pioli...

Ha iniziato a scrivere di Milan sui social, Chiara Carradori, ex "calciatrice prodigio" (da ragazzina vinse uno scudetto giovanile con l’Acf Agliana, arrivando a essere convocata nella Nazionale azzurra under 18 a Coverciano), co-titolare con mamma Patrizia e il fratello Andrea de "Il Mondo senza glutine", negozio di prodotti per celiaci a Quarrata.

Chiara ha finito per creare, come conferma La Nazione, un canale YouTube "Pane, amore e Milan". Versatile, capace di passare dal ruolo di attaccante a quello di centrale di difesa nelle 3 stagioni giocate con il Calcio Femminile Pistoiese 2016, tifosissima del Milan, si racconta. "Parlo di Milan, sono all’inizio, sto cercando di far crescere il canale. I video li possono vedere tutti. Per commentare, basta avere un account YouTube".