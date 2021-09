Paolo Orlandoni: “Inzaghi scelta perfetta – Felice di allenare i portieri nel Sassuolo”

Paolo Orlandoni, ex portiere, tra le tante, di Inter, Reggina, Bologna, Lazio, Piacenza, oggi è preparatore dei portieri del Sassuolo. Da terzo portiere dell’Inter, dal 2005 al 2012 Orlandoni ha vinto il triplete 2009-2010.

Orlandoni sull’Inter di Simone Inzaghi, e sul suo ruolo da allenatore dei portieri del Sassuolo. Ma anche sulla sua storia: "Sono cresciuto nell’Inter. Per me, che venivo da un’altra città, è stato un salto nel buio andar via di casa a 14 anni per andare a giocare nel settore giovanile dei nerazzurri. E’ stato difficile. Tuttavia, i sacrifici si fanno per inseguire i propri sogni. Quando sono diventato più grande, verso i 18 anni, sono andato in giro per la Serie C, in varie città d’Italia, per “farmi le ossa”, per poi approdare nella Reggina, in Serie B, giocando da titolare e conquistando la prima storica promozione in A con la maglia amaranto. Fu un successo inaspettato e incredibile, per la città, il gruppo e anche per me, perché non eravamo una squadra costruita per vincere un campionato. Questo traguardo ha rappresentato un salto di qualità per la mia carriera, perché vincere un campionato di Serie B da protagonista e disputare un campionato di Serie A l’anno dopo mi ha permesso di affermarmi in un’altra categoria, realizzando il sogno di giocare nella massima serie".