Papu Gomez su rottura tra Atalanta e Gollini: “Nulla da aggiungere”

Continuano le schermaglie tra l'ex giocatore atalantino e la società bergamasca: il Papu commenta la separazione di Gollini scatenando l'ira dei tifosi

Continuano i dissapori tra il Papu Gomez ed i suoi tifosi. L'ex nerazzurro infatti in seguito alla separazione tra la società bergamasca ed il portiere Gollini, ha commentato attraverso il proprio profilo la decisione presa dal club. "Niente da aggiungere" è stata l'espressione usata dal giocatore del Siviglia, quasi come a voler mandare l'ennesima provocazione per nulla apprezzata dai tifosi atalantini che a tal proposito hanno così ribattuto: