Parla l’ex tecnico: Maran “Scommetto sul Cagliari e su Mazzarri, si salveranno”

Il ds dei sardi Capozucca: “Si è parlato molto del faccia a faccia del presidente con i giocatori. Credo sia diritto del presidente, non è gradevole per lui".

Come si può uscire da un momento così delicato come quello attuale del Cagliari? Parola all’ex tecnico rossoblù Rolando Maran: “Sono dello stesso parere di Walter Mazzarri: l’unico modo per uscire da certe situazione è tramite il lavoro. Cagliari è una piazza in cui si può lavorare in maniera serena. Walter è un tecnico preparato e darà il massimo per riuscire nel suo intento. Sono sicuro che la squadra si salverà. Sono pronto a scommetterci, sicuro di avere ragione. Non ho il minimo dubbio. Sono sorpreso per la posizione attuale di classifica, però sono certo che si tratti solo di una situazione temporanea“.