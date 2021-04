Parma, D’Aversa: “Giochiamo contro un popolo intero, non servono motivazioni”

L'allenatore dei ducali Roberto D’Aversa parla così in conferenza stampa alla vigilia del match di Cagliari

Redazione Derby Derby Derby

di Domingo Palma -

Alla vigilia del match di campionato contro il Cagliari, l’allenatore del Parma Roberto D’Aversa ha presentato così di quella che è a tutti gli effetti una sfida salvezza: “Abbiamo pagato a caro prezzo tutti i nostri errori in termini di punti in classifica e ci dispiace molto per questo. Domani non affrontiamo una squadra e basta, giochiamo contro un intero popolo. Domani è la partita, conosciamo bene le loro motivazioni e sarà difficile anche se non sono in un periodo di forma brillante”. Come sta la squadra? “Veniamo da una sconfitta e il nostro morale ne ha risentito. Perdere contro il Milan ci sta ma non possiamo commettere gli errori che abbiamo commesso nel primo tempo. Domani dovremo scendere in campo con il giusto carattere per tutti i 95 minuti”.

(Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)

Situazione infortuni: “Ogni giorno comunichiamo cosa accade in allenamento. Farò le mie scelte domani, chiunque andrà in campo dovrà avere le giuste motivazioni perché vincerà la squadra che vorrà di più i tre punti”. Si sente responsabile della situazione? “Ognuno di noi deve sentirsi responsabile, l’allenatore fa autocritica a prescindere. Lavoro sempre per migliorare e capire dove abbiamo sbagliato come dopo Benevento”.

Analogie con lo scorso anno? “Non penso alla sfida dello scorso anno, mi concentro sulle ultime prestazioni. Abbiamo creato più dei nostri avversari ma non abbiamo raccolto abbastanza punti. Dobbiamo fornire una prestazione più completa”.

Prossime partite decisive per la salvezza: “Direi di si, diranno molto del nostro cammino. Ho visto dei miglioramenti dal mio arrivo ma sapete che per me contano solo i tre punti e non siamo stati all’altezza fino a questo momento”. Vedremo il doppio centravanti? “Dipende dalle situazioni e anche dalla forma fisica. Spesso non ho potuto usare quest’arma perché non avevo a disposizione gli uomini. Si ragiona in base a chi può scendere in campo e in base ai possibili cambi”.