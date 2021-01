Parma, D’Aversa in conferenza: “Ho letto tanti complimenti ma a me piacciono i risultati. Conti…”

D'Aversa fa il punto della situazione alla vigilia del match contro la Sampdoria

Domani sera allo stadio Tardini di Parma, i ragazzi di D’Aversa accoglieranno la Sampdoria, un avversario che ha dimostrato di poter mettere in difficoltà anche le grandi del campionato. Il Parma ha un disperato bisogno di punti per tirarsi fuori dalle sabbie mobili di bassa classifica che piano piano stanno trascinando la squadra sul fondo. La vittoria manca da quasi 2 mesi, ma con il ritorno di mister D’Aversa la squadra sembra aver ripreso un po' di coraggio. Oggi in conferenza stampa si è fatto il punto della situazione, soprattutto per quanto riguarda le prime settimane di lavoro e il sistema di gioco: “Ho ragionato sul fatto di lavorare e non pensare a come poteva essere la situazione prima, quando sono stato chiamato in causa. È l’unica cosa che ho fatto, valutare il momento e cercare di valutare e lavorare in base all’avversario, considerando le difficoltà come infortuni e assenze. Ci siamo concentrati sul lavoro e nient’altro. Per quanto riguarda il sistema di gioco non è un trasformismo, lo abbiamo iniziato anche l’anno scorso. Non è il sistema di gioco iniziale che porta il risultato positivo o meno, ma come lo interpreti. Con la Lazio siamo partiti in sviluppo con tre difensori dove c’era anche un centrocampista, ma nella stessa partita siamo passati a quattro. La squadra deve essere pronta a dover fare qualsiasi cosa in campo”.