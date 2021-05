Parma, D’Aversa: “Mi aspetto una prova d’orgoglio”

Il mister del Parma Roberto D’Aversa ha presentato così il match contro il Sassuolo

Il Parma di Roberto D’Aversa riceve al Tardini il Sassuolo. Queste le parole del mister crociato in fase di presentazione della partita: ”Giochiamo contro una squadra in salute anche se arriva da una sconfitta, che non meritava. Porteremo con noi qualche giocatore della Primavera e avremo difficoltà ma mi aspetto una prova di orgoglio. In passato abbiamo dato il meglio di noi nelle difficoltà e mi aspetto lo stesso anche oggi. Il calcio è bello perché una volta in campo si parte alla pari anche contro un avversario più forte”.