Parma, D’Aversa: “Partita da 6 punti, dobbiamo vincere”

L’allenatore del Parma Roberto D’Aversa ha parlato alla vigilia del delicato match dei ducali impegnati in trasferta a Benevento

di Domingo Palma -

Intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani contro il Benevento, l’allenatore del Parma Roberto D’Aversa ha caricato i suoi in vista del rush finale per la salvezza. “Per noi vale 6 punti, dobbiamo fare di tutto per vincere. Quando le cose non vanno bene può sembrare tutto finito ma non è così, non mi piace l’espressione ‘come una finale’. Possiamo ancora salvarci, ho detto ai ragazzi di pensare solo a noi stessi in questo finale di campionato per compiere l’impresa”.

(Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Come stanno i giocatori dal punto di vista fisico? “Qualcuno è rientrato bene mentre qualcuno è più stanco. Abbiamo qualche assenza, domani farò le scelte finali su chi schierare. Sono rimasto stupito dalla voglia di reagire dei ragazzi, altri nella nostra situazione si sarebbero buttati giù dal punto di vista mentale”. Molti gol subiti, come risolvere il problema? “Gli errori li analizziamo sempre. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi per come si allenano. La colpa non è mai dei singoli, abbiamo commesso errori come squadra e dobbiamo lavorare per risolverli subito. La volontà ci deve servire per il finale, dipende tutto da noi”.

Che Benevento sarà? “Sono cambiati molto rispetto alla gara d’andata. Contro Juventus e Spezia hanno giocato a 5, hanno giocatori esperti e saranno determinati a fare la partita e chiudere il discorso salvezza. Noi sappiamo che non sarà semplice ma andremo a Benevento con la voglia di fare risultato. Avremo bisogno di equilibrio e ragionare sui nostri pregi e difetti”. La pausa è stata utile? “Chi è rimasto si è allenato con molta voglia e determinazione. Purtroppo molti erano in Nazionale e non abbiamo potuto lavorare con tutti. I risultati ti fanno cambiare l’approccio e la serenità ma i ragazzi si sono sempre allenati bene anche dopo le sconfitte e i pareggi”. Gli infortuni? “In questo momento sono tutti importanti e purtroppo dobbiamo fare i conti con qualche assenza. Ringrazio Cornelius e Conti che hanno spinto per esserci nonostante qualche problema e dobbiamo fare i complimenti a Mihaila e Man che sono tornati prima per essere al meglio. Non voglio alibi”.