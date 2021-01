Parma di nuovo ko. D’Aversa: “La società deve intervenire sul mercato”

Il mister D’Aversa analizza la sconfitta contro la Sampdoria e parla di mercato

Nell’ultima giornata del girone di andata di Serie A, la Samp di Ranieri schiaccia un Parma sempre più in difficoltà. Un 2 a 0 che condanna i ragazzi di D’Aversa all’ennesima sconfitta in campionato e che mostra le lacune di una squadra con scarsa autostima e priva di cambi all’altezza. A fine partita è intervenuto il mister dei gialloblù ai microfoni di Sky manifestando tutta la sua amarezza: “La partita di oggi dimostra che la squadra ha bisogno che la società intervenga sul mercato perché anche con questi possibili cambi siamo in difficoltà. Detto questo dobbiamo ragionare sul fatto che abbiamo preso un palo, una traversa e ci siamo fatti due gol da soli, dobbiamo riflettere su questo perché in serie A non ti puoi permettere di fare questi errori”. Il Parma è attualmente penultimo in classifica e non vince da novembre scorso, ma D’Aversa non si nasconde: “La classifica dobbiamo guardarla e se siamo in questa posizione un motivo c’è. Da quando sono arrivato io abbiamo fatto 3 partite in campionato e siamo sempre a recriminare su un risultato che poteva essere diverso ma se non riusciamo a fare gol vuol dire che non siamo abbastanza determinati per portare a casa il risultato”.