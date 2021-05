Parma in B, i tifosi espongono la loro rabbia: “Onoratela bastardi”

Sale la rabbia dei tifosi del Parma dopo la retrocessione del club in Serie B. Esposti striscioni al centro sportivo e allo Stadio Tardini

“Parma vi schifa”, “Onoratela Bastardi”. Questo il messaggio di alcuni tifosi del Parma che hanno esposto striscioni al centro sportivo di Collecchio e allo Stadio Tardini per esternare tutta la delusione e la rabbia per una dolorosa retrocessione in Serie B, arrivata dopo una stagione di grandi aspettative in gran parte deluse.