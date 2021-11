Penzo sold out per la Roma: ma il Venezia sarà senza Johnsen e Vacca

Dopo il pareggio di Genova, il Venezia fa la conta dei disponibili

Stadio Penzo già tutto esaurito in vista della gara di domenica alle 12.30 tra Venezia e Roma. Per il big match degli arancioneroverdi contro i giallorossi di José Mourinho sono stati venduti tutti 8000 biglietti: sarà il secondo sold out stagionale dopo quello arrivato con la Fiorentina. In settimana potrebbero essere resi disponibili ancora alcuni tagliandi in alcuni settori.