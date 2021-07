Porte aperte ai Green pass: la Sampdoria si avvicina all’amichevole di Pavia

La Sampdoria chiude il ritiro di Ponte di Legno

La Sampdoria si prepara al primo appuntamento coi tifosi, a porte parzialmente riaperte, il 7 agosto alle 19, al Pietro Fortunati di Pavia. La capienza sarà di 1900 posti, l'accesso sarà permesso solo ai possessori di Green Pass, la prevendita soltanto online sul portale Do It Yourself. Ai tifosi blucerchiati saranno riservati due settori: Distinti e Tribuna Ticino Nord/Sud al prezzo di 12 euro (più i diritti di prevendita). Il costo dei biglietti per la Tribuna Centrale Laterale Nord e Sud sarà di 20 euro, mentre la Tribuna Centrale VIP avrà un costo di 25 euro. Difficile, secondo Primocanale sport, ci sia un bagno di folla, mentre anche sull'accesso a Marassi per le partite di campionato non ci sono ancora regole chiare.

Tanto più che la stessa Figc chiede aiuto al governo: "Siamo ad un bivio - dice in una nota il presidente della Figc Gabriele Gravina - dobbiamo agire con celerita' per impedire che la crisi del calcio professionistico obblighi i Club al blocco dell'attivita', mettendo cosi' in ginocchio tutto il comparto sportivo, le aziende dei 12 settori merceologici ad esso collegati e l'intero sistema Paese, con un non auspicabile decremento della contribuzione fiscale diretta e indiretta. Non abbiamo chiesto ristori al Governo, piuttosto di riconoscerci l'importanza socio-economica che il calcio ha attraverso l'adozione di alcune misure urgenti per risollevare i Club dalla crisi generata dal Covid-19. Il calcio puo' avere un ruolo determinante per la ripresa complessiva dell'Italia".