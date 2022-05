Premio Bulgarelli, Pioli: “Lo snodo è stato l’eliminazione nel derby di Coppa Italia…”

Le domande di Fabio Capello a Pioli sui dubbi che vengono sul cammino verso lo Scudetto. In prima fila anche Matteo Marani, già direttore di Sky e direttore del museo di Coverciano.

La telecamera di vannizagnoli.it a Bologna, alla regione Emilia Romagna, per il premio Giacomo Bulgarelli. Era presente la vedova Carla, Bulgarelli, e la figlia Annalisa, è passato anche il fratello. Bulgarelli scomparve 13 anni fa, era molto amico di Fabio Capello, presidente di giuria, e anche di tanti personaggi intervenuti apposta per lui, compreso Mauro Pasqualini, che ci ha raccontato chi era veramente Bulgarelli e anche il suo Cesena, alla prima promozione in serie A, 49 anni, con Gigi Radice in panchina.

Emozioni, commozione per Raspadori e per Pioli, con un’altra chicca, il tatuaggio segreto di Pioli, non più segreto, il pensiero al padre, il pensiero scudetto e adesso la voglia di Champions league, minimo di passare il primo turno. “Lo snodo più duro è stata la sconfitta nel derby di coppa Italia, in semifinale, non solo per la grande rivalità, tenevamo a raggiungere la Juve in finale, ci siamo riconcentrati sul campionato e non abbiamo più sbagliato”.