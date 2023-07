Raduno Juventus, sbuca Szscesny vestito come Fantozzi!

Giornate di visite e di sorrisi. La ciurma bianconera si è riunita alla Continassa e dopo le visite al Jmedical è pronta a scendere in campo. I malesseri della passata stagione sembrano essere in parte superati anche se la situazione in casa della vecchia signora rimane sempre ingarbugliata. Dalle prime immagini però, appaiono molti volti distesi e tanta allegria nell’aria. Il terzo giorno di visite mediche è documentato accuratamente dal profilo Twitter del club e in uno di questi video, il polacco Szczęsny ha catturato l’occhio della fotocamera.