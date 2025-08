Riuscirà questa volta il Napoli a riconfermarsi campione d’Italia?

I partenopei non vogliono scucirsi lo Scudetto dal petto: servirà un'altra grande stagione

Redazione Derby Derby Derby 2 agosto 2025 (modifica il 2 agosto 2025 | 10:14)

Dopo aver concluso il ritiro di Dimaro, il Napoli si affaccia alla stagione 2025/26 con addosso l’inedita etichetta di favorito. Ruolo solitamente scomodo da gestire, ma che in questo caso, sta entusiasmando piazza e proprietà, le quali condividono una consapevolezza: neanche con Maradona il Napoli è mai riuscito a vincere due scudetti di fila. Ci riuscirà Antonio Conte? Proviamo innanzitutto ad interpretare le parole di presidente e allenatore alla vigilia e durante il ritiro di Dimaro.

Gli obiettivi del Napoli — All’alba del ritiro, con la solita astuzia mediatica, De Laurentiis ha fatto più scena che proclami, rimandando il sogno Champions al prossimo triennio, “considerando però tutte le variabili della competizione”. Gli ha fatto eco Antonio Conte, che ha sviato le domande con grande maestria dialettica: “il presidente è molto intelligente, non mi ha chiesto niente,il nostro obiettivo è rendere fieri i nostri tifosi”.

Dopodiché, l’allenatore azzurro ha spostato il focus sull’importanza di valorizzare i giovani, ponendo strategicamente l’accento proprio sull’età di alcuni nuovi arrivati, proprio col fine di alleggerire le aspettative mediatiche su di loro. Ecco la sua dichiarazione: “Lucca, Lang, Marianucci che ha 21 anni, presto Beukema, sono tutti giocatori buoni, ma giovani che avranno voglia e tempo per crescere".

A proposito, l’arrivo dell’eccezione De Bruyne, insieme al ritorno in Champions League, al secondo scudetto in due anni e alla permanenza di Antonio Conte, hanno aumentato la visibilità della società partenopea a livello internazionale, il che gli è valsa l'accordo con una società importante nel mondo dell'iGaming come Bet365 nel ruolo di infotainment sponsor.

Il Napoli non è d'altronde l'unica società italiana che si avvale di questo tipo di sponsorizzazioni. Esistono infatti accordi anche tra Roma, Sassuolo e Torino con StarCasino Sport, canale di informazione di una delle realtà più affermate nel contesto del gioco online, presente anche nella lista degli operatori sul mercato con i migliori bonus casino. Grazie a questi canali di infotainment, i tifosi avranno la possibilità di ottenere notizie su ogni genere di sport, pronostici e statistiche aggiornate sul rendimento di ciascuna squadra e la prossima rispettiva avversaria. In molti casi, è anche possibile accedere agli ultimi aggiornamenti di calciomercato. A proposito…

Il mercato del Napoli — Dopo il belga, in casa campana sono arrivati, tra i più acclamati, i vari Lang, Beukema e soprattutto Lucca. A conclusione del ritiro, subito Milinkovic-Savic del Torino, mentre si aspetta la cessione di Oshimen per il colpo Ndoye, preferito a Sterling e reduce dalla stagione della sua consacrazione felsinea. Una cosa è chiara: il mercato è stato orientato attorno ad una necessità: ruotare i calciatori tra le varie competizioni.

Quest’anno Antonio Conte infatti, non potrà godere del vantaggio di competere solo su due fronti. Nella stagione 2025/26 il Napoli sarà impegnato anche in Champions e Supercoppa Italia. Tant’è che lo stesso tecnico azzurro ha messo subito le cose in chiaro: “quest’anno non ci saranno titolari e non titolari”. E il fatto che non abbia usato l’espressione “panchinari” è già un chiaro messaggio di coinvolgimento di tutto il gruppo.

Il mercato del Napoli — Eppure, in realtà, la nuova stagione azzurra non è cominciata benissimo, anzi, è partita con una sconfitta (0-2 contro l’Arezzo) che ha fatto subito scalpore. Ha fatto seguito la prima vittoria stagionale (2-1 sul Catanzaro) con reti di Raspadori e Lorenzo Lucca in una partita in cui sono sembrati diversi i giocatori in crescita; durante la gara ha fatto chiacchierare un pregevole assist di tacco di De Bruyne nel primo tempo disputato da quelli che la stampa considera titolari.

Le prossime amichevoli estive del Napoli? Domenica 3 agosto arriva il Brest, il 9 agosto il Girona e il 14, alla vigilia di ferragosto, l’Olympiacos, prima di debuttare in campionato in casa del Sassuolo il prossimo 23 agosto. Quando forse cominceremo a capire qualcosa in più sulle reali possibilità di Antonio Conte di superare Maradona almeno in una statistica, quella del vincente che si conferma.

Per il momento sappiamo che il nuovo motto azzurro è “Amma faticà cchiù assaje”, dato che come dice l’allenatore salentino, “i tifosi devono sognare”, ma il gruppo sa bene che “il secondo album è sempre il più difficile nella carriera di un’artista”. El Pibe non sarà mai superato da nessuno, ma sarà senz’altro felice di scoprire un eventuale terzo motto della gestione Conte. Pur sapendo, che così come Verona l’anno scorso, Sassuolo, o in un caso o nell’altro, dirà qualcosa, ma al massimo un trentottesimo di ciò che accadrà dell'attesissimo campionato 2026.