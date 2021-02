Roberto Carlos: “Tifo Inter e Zanetti, ma il più forte è Cristiano Ronaldo”

L’ex terzino di Inter, Real Madrid e Fenerbahce ha ripercorso le fasi salienti della sua carriera, soffermandosi anche sull’attuale situazione del campionato italiano e sul duello tra Inter, Milan e Juventus.

A margine dell’Ottava edizione di Football for Friendship (F4F), un programma sociale internazionale annuale per bambini implementato da Gazprom dal 2013, Footballnews24 ha intervistato l’ambasciatore Globale Roberto Carlos: “A causa di questi tempi difficili, molti giovani giocatori sono stati chiamati a giocare per la prima squadra e hanno fatto un ottimo lavoro. Un giocatore che ha catturato l’attenzione della gente in Brasile è Gabriel Veron. Recentemente è stato chiamato da Tite a giocare per la nazionale”. Dopo la sua esperienza al Real Madrid ha deciso di continuare la sua carriera in Turchia al Fenerbahce. Il calcio in Turchia è stato spesso teatro di scontri e incidenti tra tifosi, soprattutto durante il derby intercontinentale contro il Galatasaray. Come si vive in quelle zone, che clima si respira prima di una partita del genere? “Mi è piaciuto molto giocare tutte le partite di Fenerbahçe-Galatasaray. Erano sempre molto intense e tutte memorabili. Hanno una buona struttura e hanno tutti gli strumenti per fare una buona stagione. Non credo che manchi qualcosa nel calcio turco. La struttura è buona e anche il potenziale, una volta che hanno imparato una mentalità vincente, il calcio turco può andare lontano”.