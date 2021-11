Roberto Maltagliati: “Milan e Napoli restano le favorite per il titolo”

Gli ultimi sviluppi di classifica riletti da un ex giocatore esperto e attento

In merito all’incertezza totale in cui aleggia il campionato di Serie A, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Roberto Maltagliati, ex calciatore. Secondo te il campionato si è totalmente riaperto? “Io credo che Milan e Napoli restino le favorite, al netto di tutto”. L’Inter? “L’Inter è la terza candidata papabile. Come ha vinto l’Inter contro il Napoli è stato sicuramente un messaggio preponderante. Vedremo con le coppe”. Potrebbero essere un’incognita concreta per le squadre in lizza per il tricolore? “No, questo secondo me no. Io credo che, tuttavia, alla lunga Inter e Napoli sotto questo aspetto potrebbero essere premiate perché hanno una rosa più lunga e strutturata per competere su più fronti”.