Salernitana, l’ex Vannucchi: “Uno dei punti di forza è sempre stato il pubblico”

Il fantasista ai microfoni di Tuttomercatoweb

Ighli Vannucchi, fantasista che con la maglia della Salernitana ha giocato in Serie A nella stagione 1998-99, ha parlato a Tuttomercatoweb. “Sono stato in questi giorni a Salerno - racconta - e ho trovato un grande entusiasmo. Ora tutti vorrebbero una squadra con innesti importanti visto il salto di categoria. Castori ha compiuto una grande impresa: la squadra aveva la tigna giusta per arrivare in A”. I tifosi le hanno chiesto di tornare a giocare? “Mi hanno visto in forma a giocare a padel e me lo hanno chiesto ma ho spiegato a tutti che reggo cinque minuti... non è conveniente”.