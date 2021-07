Samp, Faggiano: “Non sarà facile perché ho sempre lavorato solo ma sono felice”

Le parole del nuovo Direttore Sportivo della Samp, pronto a ripartire con presupposti diversi

"Finalmente comincia quest'avventura alla Samp che è stata lunga ma poi si è concretizzata. Devo ringraziare Ferrero perché mi ha voluto e mi ha aspettato. Mi hanno fatto piacere i suoi messaggi di supporto. Dovremo essere bravi tutti insieme poiché sono convinto che l'unione faccia la forza. Tutta la gente che lavora dietro le quinte aiuta a fare risultato. Non sarà facile agli inizi perché soprattutto negli ultimi anni ho lavorato solo, dovrò essere bravo ad interagire con tutti. Conosco D’Aversa ed è un grande lavoratore. È un compito arduo per tutti perché anche i predecessori avevano fatto un grande campionato. Ai tifosi dico che metterò tutto me stesso, la valutazione spero venga fatta a fine campionato. Stateci vicino come avete fatto sempre".