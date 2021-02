Sampdoria, Pellegrini: “La squadra di Ranieri ha identitá precisa, ma Quagliarella non ha più il passo di un tempo”

L'ex capitano blucerchiato Luca Pellegrini ha commentanto la sfida tra Samp e Fiorentina e spiega perché Quagliarella non rende più come prima

Domenica pomeriggio al Ferraris andrà in scena Sampdoria-Fiorentina, una sfida che vedrà affrontarsi due senatori del nostro campionato. Claudio Ranieri e Cesare Prandelli, due allenatori diversi ma con tanta esperienza che daranno vita ad una partita sicuramente molto tattica. Lo sa bene l'ex capitano storico della Sampdoria Luca Pellegrini, che ai microfoni di Radio Bruno ha commentato la gara: "Non ci sono molte analogie tra le due squadre. La Samp ha un’identità precisa, mentre la Fiorentina la sta trovando di volta in volta. Ranieri ha più nelle corde il fatto di subire la partita per poi attaccare, invece di aggiungere qualità nel proprio gruppo per andare a giocarsi la partita".