Sassuolo, De Zerbi: “Domani una delle partite più difficili del campionato”

Mister De Zerbi parla della sfida contro il Cagliari e analizza il momento della sua squadra.

Inizia il girone di ritorno del campionato di Serie A, domani alle 15 alla Sardegna Arena si sfideranno Cagliari e Sassuolo, in un momento non particolarmente positivo per entrambe le squadre. I sardi non vincono da novembre ed hanno perso le ultime sei partite di campionato, mentre il Sassuolo ha realizzato un solo punto nelle ultime tre partite perdendo anche in Coppa Italia contro la Spal. Mister De Zerbi non si dispera e alla vigilia del match analizza il momento della sua squadra: “Sicuramente il dato che dice che abbiamo perso solo con le squadre che ci precedono è qualcosa di importante, avremmo potuto fare di più soprattutto nei vari pareggi contro le squadre sotto di noi. La condizione fisica sta migliorando rispetto alle scorse settimane, stiamo recuperando la miglior condizione di Caputo, Boga e aspettiamo Berardi”.

Vietato abbassare la guardia quindi, soprattutto contro un avversario in cerca di riscatto: “Il Cagliari è una squadra forte allenata da un allenatore bravo, che stimo e che a Sassuolo ha fatto la storia. Domani sarà sicuramente una delle partite più difficili del campionato per il momento in cui troviamo il Cagliari. Vengono da tante sconfitte e ora saranno uniti ancora di più rispetto a prima e questo sarà un problema per noi”. Breve parentesi anche sul rinnovo e sugli obbiettivi della squadra: “Mi piacerebbe pareggiare le presenze di Di Francesco con il Sassuolo e magari anche superarlo, con la società c’è un dialogo continuo quindi vedremo il da farsi più in là. L’obbiettivo facciamo fatica a determinarlo prima, dobbiamo giocare partita per partita perché non abbiamo la forza di individuare un obbiettivo, non porrò mai un limite alla squadra perché voglio sempre qualcosa di più”. Buone notizie invece dall’infermeria che ha penalizzato molto la squadra di De Zerbi nelle ultime partite: “Berardi dalla settimana prossima potrebbe tornare tra i convocati mentre Chiriches è stato a contatto con un positivo e quindi rientrerà giovedì in gruppo”. Sarà importante per il Sassuolo mantenere alto il livello di concentrazione per ricominciare a fare punti che potrebbero essere fondamentali per guadagnarsi un posto in Europa.