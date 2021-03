Se riaprono gli stadi, Spezia fuori dal “Picco”: la protesta della Curva Ferrovia

Spezia, i tifosi si fanno sentire contro società e Comune: vogliono che la squadra continui a giocare allo stadio Picco in Serie A

Lo Spezia è in piena lotta per la salvezza in Serie A, ma rischia di non poter giocare al Picco il prossimo anno, in caso di riapertura degli stadi. Sulla base di queste scadenze, c'è ampio dibattito attorno alla stessa società appena passata di mano dalla proprietà Volpi a quella del finanziere statunitense Platek.