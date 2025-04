Serie A: l’importanza dell’area marketing per i club

Il calcio italiano è da sempre molto più di uno sport: è cultura, identità e passione. La Serie A rappresenta una delle principali vetrine del calcio mondiale, con un patrimonio storico di squadre leggendarie, calciatori iconici e tifoserie...

Redazione Derby Derby Derby 18 aprile 2025 (modifica il 18 aprile 2025 | 01:21)

Il calcio italiano è da sempre molto più di uno sport: è cultura, identità e passione. La Serie A rappresenta una delle principali vetrine del calcio mondiale, con un patrimonio storico di squadre leggendarie, calciatori iconici e tifoserie tra le più calorose d’Europa. Tuttavia, nel corso degli ultimi due decenni, lo scenario è cambiato in modo significativo. I club non possono più basarsi soltanto sulle prestazioni sportive o sul prestigio acquisito nel tempo. In un contesto globale sempre più competitivo, il marketing è diventato una leva fondamentale per garantire sostenibilità economica e visibilità internazionale.

L’evoluzione del calcio come prodotto commerciale — Negli anni ’90 il calcio iniziava ad affacciarsi alla modernità, con la vendita dei diritti televisivi che trasformava radicalmente la gestione dei club. Se un tempo le fonti di reddito principali erano rappresentate dalla vendita dei biglietti e dalle sponsorizzazioni locali, oggi le squadre devono confrontarsi con dinamiche molto più complesse. Il calcio è diventato un prodotto globale e ogni partita è uno spettacolo da vendere, raccontare e distribuire in tutto il mondo.

Questa trasformazione ha reso indispensabile un approccio più imprenditoriale, con l’introduzione di figure professionali specializzate in marketing, comunicazione, brand management e digital strategy. I club che hanno saputo adattarsi a questa nuova realtà sono quelli che oggi riescono a generare ricavi significativi anche fuori dal campo.

Branding e identità: elementi chiave per il successo — Il marchio di un club di calcio non è solo uno stemma da stampare sulle maglie. È una rappresentazione simbolica di valori, tradizione e comunità. Per questo motivo, i club più attenti al marketing investono nella costruzione e nel consolidamento della propria identità visiva e narrativa. Ogni dettaglio – dai colori sociali alle campagne promozionali – contribuisce a rafforzare il legame emotivo con i tifosi e ad attrarre nuovi sostenitori, anche a migliaia di chilometri di distanza.

L’identità di un club si costruisce anche attraverso il modo in cui comunica. I social media, in particolare, sono diventati strumenti strategici per avvicinarsi ai tifosi, promuovere contenuti esclusivi e veicolare messaggi di brand. Alcune squadre italiane hanno saputo distinguersi con campagne social creative e storytelling innovativi, riuscendo a conquistare l’attenzione anche di chi non segue regolarmente il calcio.

Ricavi da marketing: sponsorship, merchandising e digitalizzazione — I ricavi generati dalle attività di marketing rappresentano oggi una componente essenziale per l’equilibrio economico dei club di Serie A. Le sponsorizzazioni costituiscono una delle fonti principali, sia per la visibilità offerta ai marchi partner, sia per l’importanza strategica di associare il proprio brand a una realtà calcistica di grande seguito. Le aziende sono sempre più interessate a legarsi a club capaci di generare engagement su scala nazionale e internazionale, anche grazie alla loro presenza sui social media e alla capacità di raccontarsi in modo coerente e accattivante.

Il merchandising è un altro ambito in cui i club possono esprimere il loro potenziale commerciale. Oltre alle classiche maglie da gara, molte società propongono collezioni stagionali, collaborazioni con stilisti e linee lifestyle pensate per intercettare gusti differenti. Questo tipo di operazioni consente non solo di aumentare i ricavi, ma anche di rafforzare l’identità del club e fidelizzare i tifosi.

Negli ultimi anni, la digitalizzazione ha rivoluzionato il modo in cui le squadre interagiscono con il pubblico. Siti ufficiali, app mobili, piattaforme di e-commerce e contenuti esclusivi on-demand sono strumenti ormai irrinunciabili. La personalizzazione dell’esperienza utente è diventata centrale, con offerte studiate in base alle abitudini e agli interessi dei singoli tifosi. In questo ecosistema digitale, anche le partnership commerciali trovano nuovi spazi di visibilità. È possibile, ad esempio, imbattersi in iniziative promozionali di vario tipo, tra cui suggerimenti e inserzioni legate al mondo del tempo libero. Pensiamo, ad esempio ai casinò online (qui trovi i casinò online sicuri con licenza ADM), che da qualche settimana sono stati di fatto riabilitati grazie all’annuncio da parte del Governo di voler eliminare il Decreto Dignità che ne impediva la promozione.

I casi virtuosi: esempi italiani e internazionali — In Italia, l’Inter e la Juventus rappresentano due esempi di club che hanno puntato con decisione su una strategia di marketing strutturata. La Juventus, in particolare, è stata tra le prime squadre europee a concepire se stessa come brand globale, investendo in una forte presenza internazionale, nel rebranding visivo e nella creazione di contenuti digitali proprietari.

L’Inter, d’altro canto, ha sviluppato negli ultimi anni una strategia centrata sull'espansione verso i mercati asiatici, sfruttando la proprietà cinese e la popolarità crescente della Serie A in quei territori. Campagne mirate, presenza su piattaforme locali e collaborazione con testimonial internazionali hanno contribuito ad ampliare notevolmente il bacino di pubblico.

A livello internazionale, squadre come il Manchester United, il Real Madrid e il Paris Saint-Germain hanno fatto scuola nella gestione del brand. Il PSG, in particolare, ha saputo integrare elementi di lifestyle, musica e moda nella propria identità, grazie anche a operazioni mirate come la collaborazione con Nike Jordan, che ha ridefinito l’estetica del club e attratto nuovi segmenti di tifosi, non necessariamente legati al calcio.

Il rapporto tra marketing e risultati sportivi — Un elemento spesso discusso riguarda la relazione tra strategie di marketing e prestazioni in campo. Sebbene le due dimensioni siano distinte, è innegabile che una gestione efficace della comunicazione e del brand possa avere effetti positivi anche sul piano sportivo. Un club economicamente solido, capace di attrarre sponsor, partner e tifosi, è anche un club che può investire con maggiore tranquillità sul mercato, migliorare le infrastrutture e offrire servizi migliori agli atleti.

L’attrattività di un club non dipende soltanto dalla sua posizione in classifica, ma anche da quanto riesce a raccontarsi e a costruire un’immagine coerente e riconoscibile. Anche squadre di medio livello, se dotate di una strategia di marketing intelligente, possono rafforzare la propria presenza nel panorama calcistico nazionale e accrescere il valore complessivo della società.

In parallelo, il calcio continua a intrecciarsi con altri settori del tempo libero e dell’intrattenimento. I club cercano di stringere accordi trasversali anche con brand di moda, tecnologia, gaming e spettacolo, allargando il proprio pubblico oltre i confini tradizionali. In questo scenario ibrido, il marketing diventa un ponte tra la tradizione calcistica e le nuove tendenze culturali, offrendo opportunità anche a realtà più piccole.