Serie A, sosta di gennaio: Top e Flop della prima parte della stagione

Gli up & down della classifica del girone di andata

Redazione DDD

La prima metà di campionato è stata un carico di emozioni e spettacolo e le quote Serie A hanno girato i loro valori intorno alle squadre top e ai team che hanno floppato gli obiettivi stagionali. Anche se mancano ancora diverse giornate alla fine della stagione è già possibile delineare gli up & down della classifica del girone di andata.

Lazio flop, Immobile top

I Biancocelesti ancora non hanno assimilato bene tutte le caratteristiche tecniche del Sarrismo, a dirlo è la situazione statistica del girone di andata che si è concluso con 31 punti: 9 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. Unica nota positiva è la vittoria contro la capolista nerazzurra ma per il resto la Lazio resta relegata ai margini della classifica europea. Mentre Sarri floppa il girone di andata, Immobile rimante al top chiudendo il girone al secondo posto della classifica marcatori con 13 reti in 15 gare.

Inter al top per la vittoria scudetto

Non si tratta semplicemente del fatto che Inzaghi sta creando un'armata indistruttibile che nel girone di andata ha subito una sola sconfitta e si è candidata campione d'inverno, l'Inter non molla in campionato e ha saputo sfruttare le gare e gli episodi a favore per raggiungere il primo posto senza particolari problemi. Le quote dei siti scommesse come Betfair quotano la vittoria dei Nerazzurri a 1.20 e per gli avversari sarà molto difficile spodestare il Biscione dal primato.

Bologna Flop e scivola in basso

Dopo un inizio straordinario e un girone di andata discreto in cui il Bologna galleggiava a metà classifica, la compagine di Siniša Mihajlović sta scivolando lentamente verso la zona bassa e se non cambierà la sua rotta verrà intrappolata nella palude della zona retrocessione. Una squadra che non riesce più a vincere può essere descritta con una sola parola: flop.

La remuntada della Juventus al top

Nella prima parte di campionato la compagine di Allegri è stata inghiottita nel limbo della zona retrocessione ma il vecchio genio di Livorno ha avuto una delle sue idee geniali: la vittoria a corto muso. La Juventus ha iniziato una scalata verso le zone alte e attualmente si trova a un passo dal podio, segno che l'arma segreta di Allegri funziona e che i Bianconeri sono al top.

Il Torino in casa è al top

Le sfide casalinghe del Toro raramente terminano a zero punti per i Granata, infatti le sconfitte patite sono soltanto 2, come anche i pareggi e 7 vittorie nelle prime 11 gare disputate all'Olimpico. Con 23 punti totali in queste 11 gare casalinghe, il Torino si dimostra la migliore squadra in forma dopo l'Inter tra le mura domestiche, Juric sta dimostrando di poter dire la sua anche senza il campione europeo Belotti.

I Diavoli vogliono lo scudetto

Il Milan è la seconda squadra più forte in trasferta con 8 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta in 11 gare al San Siro. Sicuramente è anche la più attrezzata per sfidare l'Inter nella corsa scudetto e magari vincerlo senza particolari problemi. Le prossime gare saranno determinanti per la sorte dei Diavoli.