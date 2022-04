Sold out è bello: Cindy Marina applaude lo Stadium torinese

Dall'Albania a Torino per Juventus-Inter, e sul profilo di Cindy scatta l'entusiasmo....

Cindy Marina, ex pallavolista, modella e inviata della tv albanese, già presente per la tv del suo Paese a bordocampo per il derby di Milano in questa stagione, ha vissuto per la prima volta uno stadio italiano sold out dall'inizio della pandemia in poi, in occasione di Juventus-Inter. E il suo commento social è stato pieno di entusiasmo...